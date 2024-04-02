Стратегическое значение Часова Яра для ВСУ объяснили

Военный эксперт Дандыкин: Часов Яр был логистическим центром ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказал, что этот населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

«Это был логистический центр. Когда мы освобождали Артемовск и другие населенные пункты на этом направлении, ВСУ перебрасывали через Часов Яр и оружие, и технику, и живую силу. Каждый поселок на этом направлении имеет значение, а сейчас бои идут на всех направлениях, и на южнодонецком, и на авдеевском, и в Часовом Яре тоже идут очень серьезные противостояния», — отметил Дандыкин.

Часов Яр — один из узлов логистики и обороны противника, за которые ВСУ держатся зубами

Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

При этом эксперт не исключил, что в случае потери Часова Яра Киев может отрицать его важность.

«Дело идет к тому, что там образуется полукотел по образцу Авдеевки, и в ближайшее время ВСУ уже оттуда будут отходить, чтобы сохранить силы. (...) Это все прелюдия к освобождению захваченных земель», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, заявил, что город Часов Яр начал терять стратегическое значение для ВСУ. По его словам, с 2014 года этот город выполнял роль логистического хаба для украинского командования. Несмотря на это Часов Яр стал лишаться привлекательности для ВСУ из-за стремительного продвижения сил РФ.

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — высказался он.