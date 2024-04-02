В ДНР заявили о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ

Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет для ВСУ стратегическое значение

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил в разговоре с РИА Новости, что город Часов Яр начал терять стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с 2014 года данный город выполнял роль логистического хаба для украинского командования. Несмотря на это, Часов Яр стал лишаться привлекательности для ВСУ из-за стремительного продвижения сил РФ.

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — высказался он.

Ранее Кимаковский заявил, что ВСУ покинули значительную часть позиций около села Семеновка под Авдеевкой. По его словам, у Вооруженных сил (ВС) России есть подтверждения, что подразделения ВСУ оставили существенную часть позиций в селе Семеновка.