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07:12, 2 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ

Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет для ВСУ стратегическое значение

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил в разговоре с РИА Новости, что город Часов Яр начал терять стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с 2014 года данный город выполнял роль логистического хаба для украинского командования. Несмотря на это, Часов Яр стал лишаться привлекательности для ВСУ из-за стремительного продвижения сил РФ.

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — высказался он.

Ранее Кимаковский заявил, что ВСУ покинули значительную часть позиций около села Семеновка под Авдеевкой. По его словам, у Вооруженных сил (ВС) России есть подтверждения, что подразделения ВСУ оставили существенную часть позиций в селе Семеновка.

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      Маргарита Пименова
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