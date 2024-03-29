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15:25, 29 марта 2024Бывший СССР

В ДНР заявили об отступлении ВСУ с части позиций под Авдеевкой

Кимаковский: ВСУ покинули существенную часть позиций под Авдеевкой

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули существенную часть позиций близ села Семеновка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он заявил, что у ВС России имеются подтверждения, что подразделения ВСУ оставили существенную часть позиций в селе Семеновка.

«Противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ударов ВКС», — заявил Кимаковский.

Помимо этого, в результате ударов по украинским позициям на этом участке фронта ВСУ понесли потери, как сообщил советник.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ в районах Работино и Вербового. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВС России удалось отбить атаки украинских военных в населенных пунктах, после чего они обратились в бегство.

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      Валентин Карант
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