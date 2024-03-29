В ДНР заявили об отступлении ВСУ с части позиций под Авдеевкой

Кимаковский: ВСУ покинули существенную часть позиций под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули существенную часть позиций близ села Семеновка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он заявил, что у ВС России имеются подтверждения, что подразделения ВСУ оставили существенную часть позиций в селе Семеновка.

«Противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ударов ВКС», — заявил Кимаковский.

Помимо этого, в результате ударов по украинским позициям на этом участке фронта ВСУ понесли потери, как сообщил советник.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ в районах Работино и Вербового. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВС России удалось отбить атаки украинских военных в населенных пунктах, после чего они обратились в бегство.