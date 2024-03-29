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14:27, 29 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о бегстве ВСУ в районах Работино и Вербового

Рогов: российские военные обратили в бегство ВСУ в районах Работино и Вербового

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска за прошедшие сутки отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военные отбили атаки в селе Работино, а также в районе села Вербового. После этого ВСУ обратились в бегство. Рогов также уточнил, что у села Старомайорского и в районе поселка Урожайного бойцам Вооруженных сил России удалось накрыть большое скопление украинской техники и живой силы.

Известно, что в настоящее время ВСУ занимаются экстренным созданием второй линии обороны в районе города Орехов на запорожском направлении. По словам Рогова, на данный участок фронта было завезено большое количество строителей и техники, а украинская сторона находится в близком к панике состоянии.

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Ранее также сообщалось об использовании в боях на запорожском направлении запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов с фосфором. Данные снаряды вызывают серьезные ожоги, острое отравление и поражение костей.

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      Екатерина Грищенко
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