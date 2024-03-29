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12:58, 29 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о создании второй линии обороны ВСУ на запорожском направлении

Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны на запорожском направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в экстренном порядке создают вторую линию обороны на ореховском участке фронта запорожского направления. Об этом стало известно из сообщения главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта. У противника состояние близкое к какой-то панике», — передаются в публикации слова Рогова.

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      Глеб Палехов
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