Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

Зеленский признался, что ВСУ не готовы к обороне при крупном наступлении ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в случае крупного наступления ВС России. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Комментируя зимнее наступление России, Зеленский рассказал о недостатке вооружения у армии Украины: «У нас не было снарядов, артиллерийских залпов, множества разных вещей».

Он считает, что украинским войскам не удастся сдержать крупное наступление ВС России, которое ожидается им в ближайшие месяцы.

«А до этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — заключил Зеленский.