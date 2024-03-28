Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:09, 28 марта 2024Бывший СССР

Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

Зеленский признался, что ВСУ не готовы к обороне при крупном наступлении ВС РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в случае крупного наступления ВС России. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Комментируя зимнее наступление России, Зеленский рассказал о недостатке вооружения у армии Украины: «У нас не было снарядов, артиллерийских залпов, множества разных вещей».

Он считает, что украинским войскам не удастся сдержать крупное наступление ВС России, которое ожидается им в ближайшие месяцы.

«А до этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — заключил Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

      Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

      Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

      Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

      Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

      В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

      Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше