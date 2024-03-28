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15:18, 28 марта 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил назначение нового главы СВР

Зеленский: СВР Украины возглавил Иващенко, потому что он боевой генерал

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Службы внешней разведки (СВР) Украины Олега Иващенко и объяснил причины его назначения на должность. Как сообщил украинский лидер в Telegram, Иващенко является боевым генералом, который обладает необходимыми компетенциями для работы на этом посту.

«Во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые служба должна обеспечивать оперативно и качественно (...) именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Иващенко — профессионал, который понимает цели Украины и хорошо разбирается в разведывательной деятельности.

26 марта Зеленский назначил Иващенко руководителем СВР. Предыдущий глава разведки Александр Литвиненко занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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      Глеб Палехов
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