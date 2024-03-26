На Украине назначили нового главу Службы внешней разведки
Зеленский назначил Иващенко новым главой Службы внешней разведки
Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Указ опубликован на сайте украинского лидера.
Отдельным указом президент снял с должности прошлого главу ведомства Александра Литвиненко.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил новым спикером Воздушных сил (ВС) майора Илью Евлаша.
Бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната уволили в марте 2024 года. Кроме него в отставку отправили спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового. На Украине их увольнение связали с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного.