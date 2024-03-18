Главком ВСУ назначил нового спикера Воздушных сил

Главком ВСУ Сырский назначил новым спикером Воздушных сил майора Евлаша

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил новым спикером Воздушных сил (ВС) майора Илью Евлаша. Об этом сообщили ВС ВСУ в своем Telegram-канале.

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Евлаш служил в службе связей с общественностью командования Сухопутных войск в должности старшего офицера и был спикером Восточной группировки войск.

Бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната уволили в марте этого года. Кроме него в отставку отправили спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового. На Украине их увольнение связали с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного.