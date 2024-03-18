Главком ВСУ назначил нового спикера Воздушных сил
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил новым спикером Воздушных сил (ВС) майора Илью Евлаша. Об этом сообщили ВС ВСУ в своем Telegram-канале.
«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Евлаш служил в службе связей с общественностью командования Сухопутных войск в должности старшего офицера и был спикером Восточной группировки войск.
Бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната уволили в марте этого года. Кроме него в отставку отправили спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового. На Украине их увольнение связали с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного.