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19:03, 18 марта 2024Бывший СССР

Главком ВСУ назначил нового спикера Воздушных сил

Главком ВСУ Сырский назначил новым спикером Воздушных сил майора Евлаша
Илья Евлаш

Илья Евлаш. Кадр: HDTV LIVE / YouTube

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил новым спикером Воздушных сил (ВС) майора Илью Евлаша. Об этом сообщили ВС ВСУ в своем Telegram-канале.

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Евлаш служил в службе связей с общественностью командования Сухопутных войск в должности старшего офицера и был спикером Восточной группировки войск.

Бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната уволили в марте этого года. Кроме него в отставку отправили спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового. На Украине их увольнение связали с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного.

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      Александр Курбатов
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