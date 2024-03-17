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07:54, 17 марта 2024Силовые структуры

Еще один спикер Вооруженных сил Украины ушел в отставку

Спикер группировки Вооруженных сил Украины «Таврия» ушел с поста

Фото: Global Look Press

Еще один спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил об уходе в отставку. Об этом он написал в в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Мужчина регулярно выступал с заявлениями о положении группировки, в том числе во время боев за Авдеевку.

«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"», — написал он в блоге социальной сети и отметил, что теперь возвращается к выполнению повседневных обязанностей.

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Прежде американская газета Washington Post сообщила в том числе со ссылкой на Лихового, что российские бомбы сыграли важную роль при освобождении Авдеевки в ДНР. Как писало издание, Лиховой указывал на разрушительную силу этих боеприпасов.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил об увольнении представителя командования ВС полковника Юрия Игната в связи с переходом на другую должность.

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      Марина Совина
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