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09:35, 11 марта 2024Бывший СССР

Эффективность российских авиабомб оценили

WP: российские авиабомбы уничтожают оборонительные позиции ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские авиабомбы уничтожают оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их эффективность в зоне спецоперации оценили западные эксперты, пишет The Washington Post (WP).

По мнению аналитиков, воздушные силы России существенно повысили эффективность с увеличением применения планирующих авиабомб. Отмечается, что это привело к успехам РФ на фронте.

Силу авиабомб признают и в рядах ВСУ. Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы «просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений». Кроме того, издание приводит слова командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина. «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию», — утверждал он.

Ранее сообщалось, что Россия начала применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. По словам корреспондентов CNN, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на передовой. Подчеркивалось, что применение ФАБ стало важнейшим элементом в российском наступлении в ДНР.

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      Кристина Есикова
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