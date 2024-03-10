Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

CNN: применение ВС РФ авиабомб ФАБ-1500 привело к огромным потерям в ВСУ

Россия начала применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. Корреспонденты американского телеканала CNN Тим Листер и Фредерик Плейтген заявили, что использование боеприпаса серьезно подрывает оборону украинской армии и меняет баланс сил на линии фронта.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечают, что указанный тип авиабомбы способен наносить противнику колоссальный ущерб. «Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия», — рассказал в беседе с репортерами один из них.

Это (применение авиабомб — прим. «Ленты.ру») оказывает большое воздействие на моральный дух солдат. Не все наши ребята это выдерживают. К ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 — это ад военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ

ФАБ-1500 является улучшенной версией советской авиабомбы

ФАБ-1500 представляет собой базовое оружие советских времен, модернизированное в планирующую полуторатонную бомбу с фугасной боеголовкой, способную после падения оставлять кратер шириной 15 метров. Масса ее боевой части достигает 675 килограммов, а осколки сохраняют поражающее действие на расстоянии до 500 метров.

Как правило, боеприпас доставляется истребителями с расстояния примерно 60-70 километров, вне досягаемости многих украинских систем противовоздушной обороны. ФАБ-1500 наводится на цель с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, позволяющих планировать к цели.

Недавние видео боевых действий в Донецкой народной республике продемонстрировали огромную силу этих бомб, поскольку они поражали тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинцы координируют свою оборону Тим Листер и Фредерик Плейтген корреспонденты CNN

Журналисты подчеркнули, что использование ФАБ стало важнейшим элементом в российском наступлении в ДНР, особенно в ходе взятия под контроль Авдеевки и ее окрестностей.

Базу ВСУ в феврале уничтожили полуторатонной ФАБ-1500

Воздушно-космические силы России в феврале текущего года применили полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 в Курахово Покровского района Донецкой народной республики и уничтожили базу ВСУ.

На распространившихся в сети кадрах был запечатлен взрыв боеприпаса на территории города, затем в воздух поднялся столб дыма в форме гриба. Утверждалось, что противнику был нанесен серьезный ущерб, украинская армия понесла значительные потери.

Минобороны ранее показало на видео самую тяжелую бомбу с модулем планирования

Министерство обороны России в январе показало бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

На записи, демонстрирующей проверку министром обороны России Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, были видны боеприпасы в производственном помещении.

В частности, на кадрах запечатлели авиабомбу ФАБ-1500 М54. Помимо модуля УМПК с крыльями и оперением, боеприпас получил носовой обтекатель, улучшающий аэродинамические качества ФАБ-1500. Эта бомба стала самой тяжелой в линейке боеприпасов с УМПК.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ФАБ-1500 превосходит «Искандер» по разрушительной мощности

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что ФАБ-1500, которые оснащают УМПК, превосходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» по разрушительной мощности.

Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС России Юрий Кнутов военный эксперт

По его словам, для модернизации уже существующих бомб ФАБ оснащают модулями планирования, рулями и системой навигации. При этом, подчеркнул Кнутов, не требуется каких-то больших вложений в разработку, а себестоимость такого оружия получается относительно невысокой.