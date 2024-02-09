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10:48, 9 февраля 2024Бывший СССР

Базу ВСУ уничтожили полуторатонной бомбой

ВКС России уничтожили базу ВСУ полуторатонной бомбой в Курахово

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации применили полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 в Курахово и уничтожили базу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».

«ВКС РФ, применив тяжелую авиабомбу ФАБ-1500, уничтожила пункт временной дислокации украинских боевиков в Курахово, нанеся им огромные потери», — указано в сообщении.

Ранее военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона 1-го Донецкого армейского корпуса перехватили в небе над Донецкой народной республикой тяжелый дрон ВСУ «Баба-яга».

Также гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады российской группировки войск «Юг» сбили из стрелкового оружия дрон «Баба-яга» в районе Северска.

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      Валентин Карант
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