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09:25, 9 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР показали видео падения горящей украинской «Бабы Яги»

В ДНР показали кадры падения горящего сбитого дрона ВСУ «Баба Яга»

Военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона Первого Донецкого армейского корпуса перехватили в небе над Донецкой народной республикой (ДНР) тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции (НМ) ДНР.

На опубликованных кадрах видно, как на землю падает сбитый горящий беспилотник. Отмечается, что украинские военные намеревались применить его для ударов по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения.

Ранее сообщалось, что гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады российской группировки войск «Юг» сбили из стрелкового оружия дрон «Баба-яга» в районе Северска в ДНР. В результате точного огневого удара беспилотник загорелся и упал на землю.

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      Алевтина Запольская
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