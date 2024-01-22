Российские гвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ у Северска

Гвардейцы группировки «Юг» ВС РФ сбили из стрелкового оружия БПЛА «Баба-яга» ВСУ

Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады российской группировки войск «Юг» уничтожили из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-яга», принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), в районе Северска. Об этом сообщает РИА Новости.

Стрелок ВС РФ провел дрон противника через прицел тепловизора, а затем одним точным огневым ударом сбил его. В результате попадания по беспилотнику механизм загорелся и упал на землю.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал об основном типе применяемых ВСУ беспилотников. По его словам, противник в основном собирает БПЛА из всех запчастей или комплектующих, которые им поставляет Запад. Получаются поршневые дроны самолетного типа с дальностью полета до 300-400 километров.