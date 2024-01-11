Полковник рассказал об основном типе применяемых ВСУ беспилотников

Полковник Матвийчук: ВСУ собирают БПЛА из поставляемых Западом комплектующих

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто собирают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из поставляемых Западом запчастей и комплектующих. Об основном типе применяемых украинскими военными беспилотников в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ВСУ в основном собирают БПЛА из всех запчастей или комплектующих, которые им поставляет Запад, в основном Британия. Им дают различные наименования, например, "Баба-яга". Это поршневые дроны самолетного типа с дальностью полета до 300-400 километров», — объяснил специалист.

Он также рассказал о применении ВСУ БПЛА самолетного типа.

«Например, "Стриж" и "Рейс" — самолеты советского производства с дальностью полета от 300 до 1500 километров. ВСУ их переделывают, ставят на них спутниковую навигацию, которая работает в системе GPS», — заключил Матвийчук.

11 января два украинских дрона-камикадзе попытались пролететь на территорию Курской области и атаковать регион. Сообщалось, что оба ударных украинских беспилотника были подавлены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После того как дроны упали на землю, они взорвались. В результате попытки атаки не было ни разрушений, ни пострадавших.