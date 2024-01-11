Два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать регион России

РИА Новости: в Курской области система РЭБ подавила два дрона-камикадзе ВСУ

Два украинских дрона-камикадзе попытались пролететь на территорию Курской области и атаковать этот регион России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

По данным агентства, оба ударных украинских беспилотника были подавлены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После того как дроны упали на землю, они взорвались. В результате попытки атаки нет ни разрушений, ни пострадавших.

Уточняется, что дроны были перехвачены в Глушковском районе Курской области еще 10 января.

9 января украинские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.