Дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле: есть пострадавшие. Что известно о произошедшем?

Губернатор Клычков: в Орле два дрона упали на объект ТЭК, пожар локализовали

Во вторник, 9 января, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Он уточнил, что в результате атаки произошло возгорание, которое удалось оперативно локализовать.

«На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», — отметил политик и призвал местных жителей соблюдать бдительность.

При атаке дронов-камикадзе пострадали три человека

По данным местных властей, «в ходе атаки вражеских БПЛА» на нефтебазу пострадали три человека. Все они получили вред здоровью средней степени тяжести. Им была оказана необходимая врачебная помощь. При этом, по словам Клычкова, двое пострадавших от госпитализации отказались.

Telegram-канала «112», ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что второй удар беспилотника пришелся по предприятию «Орелэнерго». По словам собеседника канала, в одном из зданий были выбиты стекла. В результате несколько человек получили порезы.

A Ukrainian soldier prepares a bomb to attach to an exploding drone. Фото: Bram Janssen / AP

Власти сообщили о падении третьего беспилотника в Орловской области

Примерно через 44 минуты после первого сообщения об атаке беспилотников, в 15:36, губернатор Орловской области рассказал о падении третьего БПЛА.

По его данным, дрон рухнул на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, на месте работают оперативные службы. Других подробностей о случившемся губернатор не привел.

Беспилотники ВСУ ранее предпринимали попытки атаковать нефтебазы в других регионах

В ночь с 3 на 4 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего загорелся один из резервуаров. По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», во время ликвидации пожара спасателям пришлось прятаться от украинских беспилотников-камикадзе, которые кружили над объектом. Пока средства противовоздушной обороны сбивали дроны ВСУ, пожарные отходили на безопасное расстояние, после чего вновь приступали к тушению огня.

В ноябре 2023 года украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Устройства относились к самолетному типу. Как выяснило издание Baza, дроны, целью которых был морской нефтяной терминал, удалось сбить из стрелкового оружия. Один из БПЛА взорвался в воздухе. Его обломки обнаружили в поле в 400 метрах от нефтебазы. Другой дрон рухнул на территории терминала и при падении сдетонировал. В результате оказалась повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций, никто из людей не пострадал.

В сентября украинский дрон самолетного типа рухнул возле нефтебазы в Рязани. Его целью могла быть российская нефтебаза. В результате беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы и попытка атаки была сорвана. По данным Shot, лишившийся связи дрон упал и разбился, но не взорвался. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.