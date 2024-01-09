Стало известно о пострадавших после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле

«112»: два человека пострадали после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле

Два человека пострадали после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле. Об этом стало известно Telegram-каналу «112» от источника, знакомого с ситуацией.

Как утверждает собеседник издания, второй удар беспилотника пришелся по предприятию «Орелэнерго». Информацию о состоянии пострадавших источник раскрывать не стал.

Днем 9 января губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Он подчеркнул, что к месту происшествия направили сотрудников региональных экстренных служб. Клычков заверил, что ситуация находится под контролем.

Политик призвал жителей Орла не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.