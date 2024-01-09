В Орле на объект топливно-энергетического комплекса упали два БПЛА

Губернатор Клычков сообщил о падении двух БПЛА на объект ТЭК в Орле

На объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле упали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — пояснил он.

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Ситуация находится под контролем, подчеркнул политик. Также он призвал жителей соблюдать бдительность.

По данным Telegram-канала «112», пострадали два человека. Официального подтверждения этой информации нет.

До этого 9 января появилась информация, что дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орле. Позднее очевидцы сообщили о втором летящем в сторону Орла беспилотнике. 30 декабря в Орловской области также сбили беспилотные летательные аппараты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.