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14:35, 9 января 2024Россия

Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе

«112»: дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле. Об этом сообщил источник Telegram-каналу «112».

По предварительным данным, после атаки на предприятие в российском городе возгорания не последовало. Информации о пострадавших не поступало.

Власти Орла ситуацию пока не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион дронами-камикадзе.

Еще раньше сообщалось, что в Белгородской области три человека получили ранения при очередном обстреле со стороны Украины.

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      Анна Щербакова
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