Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе

«112»: дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле

Дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле. Об этом сообщил источник Telegram-каналу «112».

По предварительным данным, после атаки на предприятие в российском городе возгорания не последовало. Информации о пострадавших не поступало.

Власти Орла ситуацию пока не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион дронами-камикадзе.

Еще раньше сообщалось, что в Белгородской области три человека получили ранения при очередном обстреле со стороны Украины.