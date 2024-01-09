Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе
«112»: дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле
Дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле. Об этом сообщил источник Telegram-каналу «112».
По предварительным данным, после атаки на предприятие в российском городе возгорания не последовало. Информации о пострадавших не поступало.
Власти Орла ситуацию пока не комментировали.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион дронами-камикадзе.
Еще раньше сообщалось, что в Белгородской области три человека получили ранения при очередном обстреле со стороны Украины.