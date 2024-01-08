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22:27, 8 января 2024Россия

При обстреле Белгорода пострадали три человека

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода ВСУ пострадали три человека

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У одной женщины и двух мужчин осколочные ранения спины, груди и конечностей. Сейчас бригады скорой помощи везут пострадавших в больницу.

На земле также есть повреждения, добавил Гладков. В городе в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия загорелись четыре грузовика. В Белгородском районе повреждена крыша частного домовладения.

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      Марина Совина
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