При обстреле Белгорода пострадали три человека

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода ВСУ пострадали три человека

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У одной женщины и двух мужчин осколочные ранения спины, груди и конечностей. Сейчас бригады скорой помощи везут пострадавших в больницу.

На земле также есть повреждения, добавил Гладков. В городе в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия загорелись четыре грузовика. В Белгородском районе повреждена крыша частного домовладения.