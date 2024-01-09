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10:26, 9 января 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион дронами-камикадзе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По информации главы региона, за минувшие сутки два дрона этого типа были сбиты над населенными пунктами Журавлевка и Нехотеевка. Оба села расположены на российско-украинской границе.

В результате атак никто не пострадал, разрушений нет. Помимо этого, Нехотеевка подверглась артобстрелу со стороны ВСУ — украинские войска выпустили по населенному пункту один снаряд.

Дронами-камикадзе называют барражирующие беспилотники, способные нести на себе заряд, взрывающийся при поражении цели. В таким аппаратам относят, в частности, российскую «Герань» и американский Switchblade.

Ранее в Белгородской области три человека получили ранения при очередном обстреле региона ВСУ. Гладков сообщил, что все трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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      Алан Босиков
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