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07:12, 30 декабря 2023Россия

Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над территорией России

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над территорией России

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 декабря сбили 32 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в течение ночи была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на российской территории.

Вечером 30 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о четвертой за день попытке атаковать регион с помощью БПЛА.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Также сообщалось об уничтожении беспилотника над Курской областью с помощью средств ПВО.

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      Марина Совина
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