Стало известно о летящем в сторону российского города беспилотнике

Baza: очевидцы сообщили о летящем в сторону Орла беспилотнике

В Орловской области очевидцы заявили о беспилотном летательном аппарате (БПЛА), летящем в сторону Орла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Другой информации, а также официального подтверждения на данный момент нет.

До этого появилась информация, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле. По предварительным данным, после атаки на предприятие в российском городе возгорания не последовало.

В ночь на 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. 30 декабря средства ПВО также сбили 32 беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.