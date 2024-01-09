Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 9 января 2024Россия

Стало известно о летящем в сторону российского города беспилотнике

Baza: очевидцы сообщили о летящем в сторону Орла беспилотнике
Орел

Орел. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Орловской области очевидцы заявили о беспилотном летательном аппарате (БПЛА), летящем в сторону Орла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Другой информации, а также официального подтверждения на данный момент нет.

До этого появилась информация, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы в Орле. По предварительным данным, после атаки на предприятие в российском городе возгорания не последовало.

В ночь на 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. 30 декабря средства ПВО также сбили 32 беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Мэтт Деймон появился на публике с седыми волосами

      Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту

      Роналду показал фото с невестой в бикини с отдыха

      Предсказано будущее ипотечных ставок в России

      «Я бы запретил русским ехать на Олимпиаду» Доминик Гашек призвал россиян отказаться от участия в международных турнирах

      Стало известно о летящем в сторону российского города беспилотнике

      Дерипаска предрек обвал мировых цен на нефть в 2024 году

      Россиянам напомнили о правилах вождения в снегопад и гололед

      В российском регионе мужчина расправился с пожилой супружеской парой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости