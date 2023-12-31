В Курской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им была оказана первая медицинская помощь.