Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского региона

Курский губернатор Старовойт: при обстреле села Олешня пострадали два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Олешня в Суджанском районе, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. Власти отремонтируют домовладения, которые получили серьезные повреждения, добавил Старовойт. Он также опубликовал кадры повреждений, на которых видны выбитые окна и поврежденные фасады здания.

В субботу, 16 декабря, шесть украинских пограничников сдались в плен на границе с Курской областью. Помимо этого, под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Никто не пострадал, оказался поврежден легковой автомобиль.