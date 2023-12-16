Шесть украинских пограничников сдались плен на границе с Россией

Курский губернатор Старовойт: на границе в плен сдались шесть пограничников ВСУ

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе с Курской областью. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!» — обратился Старовойт к украинским военным.

За минувшую неделю, по данным Минобороны, 82 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. Только за одни сутки оружие сложили 25 военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многие бойцы ВСУ сами сдаются в плен. По его словам, украинские военные принимают это решение, так как осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.

