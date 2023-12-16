Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 16 декабря 2023Россия

Шесть украинских пограничников сдались плен на границе с Россией

Курский губернатор Старовойт: на границе в плен сдались шесть пограничников ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе с Курской областью. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!» — обратился Старовойт к украинским военным.

За минувшую неделю, по данным Минобороны, 82 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. Только за одни сутки оружие сложили 25 военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многие бойцы ВСУ сами сдаются в плен. По его словам, украинские военные принимают это решение, так как осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

      Любимое россиянами новогоднее блюдо назвали опасным для некоторых людей

      Ракета со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

      Глава Херсонской области высказался о форсировании Днепра военными ВСУ

      Третьяк назвал источники финансовой поддержки нейтральных спортсменов

      СКР возбудил дело против мужчины за нападение на полицейского на «Садоводе»

      Вышедший на свободу насильник через четыре дня вновь надругался над ребенком

      В Польше заявили о вреде от вступления Украины в ЕС

      Шесть украинских пограничников сдались плен на границе с Россией

      ВСУ обстреляли поселок в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости