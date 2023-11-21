Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

Глава Минобороны Шойгу заявил, что много украинских военных сдаются в плен

Много украинских военных сдаются в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен», — пояснил министр обороны страны.

Ранее Шойгу заявил, что за три-четыре недели российскими войсками было взято в плен множество военнослужащих. Он также отметил, что взятые в течение месяца в плен военные ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в украинских подразделениях.