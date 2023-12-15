Минобороны заявило о взятии в плен 82 украинских военных за неделю

МО: за неделю в плен сдались 82 бойца ВСУ, 25 из них за последние сутки

За неделю 82 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что только за прошедшие сутки оружие сложили 25 украинских военнослужащих. В ведомстве не сообщили, на каких участках фронта противник сдавался в плен.

Помимо этого, за неделю российские военные перехватили тактическую ракету «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200 и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многие бойцы ВСУ сами сдаются в плен. По его словам, украинские военные принимают это решение, так как осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.