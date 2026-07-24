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17:17, 24 июля 2026 (обновлено: 17:27, 24 июля 2026)Ценности

Звезда «Фабрики звезд» Мария Ржевская показала внешность дочери и вызвала ажиотаж в сети

Участница «Фабрики звезд» Мария Ржевская показала внешность 20-летней дочери Элизы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @masha_kaya / @fabrika1tv

Участница «Фабрики звезд — 2» Мария Ржевская показала внешность дочери Элизы Фредерики Кормильцевой и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на странице звезды в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

39-летняя исполнительница хита «Когда я стану кошкой» снялась вместе с наследницей. Она предстала перед камерой в облегающем черном платье с вырезом в виде сердца на груди и ярко-красном берете. 20-летняя девушка надела аналогичный наряд, однако платье оказалась красного цвета, а берет — черного.

Ролик набрал 3,2 миллиона просмотров и почти 2,5 тысячи комментариев. Поклонники восхитились красотой артистки, а также высказались о внешности ее дочери. «Дочка — копия мамы! Обе красотки!», «Боже, какая милая копия мамочки», «Поздравляю, у вас родились вы», «Обалдеть, дочь еще красивее Марии получилась, как это возможно», — отметили пользователи.

Известно, что в середине 2000-х годов Ржевская вышла замуж за бывшего генерального директора компании «АРС-Рекордз» и телеканала «Муз-ТВ». В браке родилась единственная дочь знаменитости.

В июне пляжные фото дочери российского певца Дмитрия Маликова Стефании оценили в сети фразой «срочно к врачу».

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