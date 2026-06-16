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18:51, 16 июня 2026Ценности

Пляжные фото дочери Дмитрия Маликова оценили фразой «срочно к врачу»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @steshamalikova

Пляжные фото дочери российского певца Дмитрия Маликова Стефании Маликовой оценили в сети фразой «срочно к врачу». Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя наследница исполнителя снялась на пляже во время отдыха на Мальдивах. Она позанималась йогой в белом костюме, который состоял из топа-бандо и облегающих мини-шортов.

Подписчиков вновь обеспокоила внешность девушки, о чем они высказались в комментариях. «Стеша, перебор. Пожалуйста, больше не надо! Я наблюдаю за твоим творчеством, но это уже слишком», «Какая цель? Превратиться в спичку? Берегите здоровье», «Ужас, анорексия прогрессирует», «Срочно к врачу», — заявили юзеры.

В мае Маликов высказался о внешности дочери, у которой пользователи сети заподозрили анорексию.

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