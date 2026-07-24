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17:18, 24 июля 2026 (обновлено: 17:27, 24 июля 2026)Наука и техника

«Ростех» рассказал о всевидящем «Сыче»

«Ростех»: Тепловизор «Сыч-3К» позволяет различить объект с двух километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Тепловизор «Сыч-3К», разработанный холдингом «Росэл», позволяет распознавать объекты на большом расстоянии. О возможностях прибора рассказала госкорпорация «Ростех».

Изделие позволяет фиксировать тепловое излучение в любое время суток и в сложных метеоусловиях. «Дальность в два километра — не маркетинговая цифра, а реальная дистанция, на которой оператор различает тип объекта. Важно не просто заметить тепловое пятно, а понять, кто перед тобой: человек, зверь, машина», — сказал представитель холдинга.

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Тепловизор можно использовать для выполнения промышленных задач, в ходе поисково-спасательных операций и охраны объектов. «Сыч» получил влагозащищенный корпус и цветной OLED-дисплей. Комплект аккумуляторов обеспечивает до четырех часов непрерывной работы.

В марте концерн «Калашников» сообщил, что массу российского тепловизионного прицела «Маугли-2», которым оснащают переносные зенитные ракетные комплексы, уменьшат в два раза.

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