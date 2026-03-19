19:23, 19 марта 2026Наука и техника

Российские «Маугли-2» полегчают в два раза

Иван Потапов
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Массу российского тепловизионного прицела «Маугли-2», входящего в состав переносных зенитных ракетных комплексов, уменьшат в два раза. Об этом сообщает концерн «Калашников».

«Одновременно разработчики добиваются увеличения дальности обнаружения целей за счет применения современной тепловизионной матрицы и нового расчета объектива», — добавили в компании.

Там уточнили, опытный образец обновленного «Маугли-2» представят в ближайшее время.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В июле концерн сообщил о работах по восстановлению поврежденных в зоне специальной военной операции прицелов «Маугли-2».

В октябре 2024-го «Калашников» рассказал, что модернизирует тепловизионные прицелы «Маугли-2», которые используют для стрельбы из российских ПЗРК.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Стало известно состояние Седоковой на фоне судов с семьей Тиммы

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    Все новости
