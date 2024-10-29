«ЛОМО» модернизирует «Маугли» российских ПЗРК

«ЛОМО» модернизирует тепловизионные прицелы «Маугли» для ПЗРК

Предприятие «ЛОМО» модернизирует тепловизионные прицелы «Маугли-2», которые используют для стрельбы из российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«АО "ЛОМО" (концерн "Калашников") завершило натурные испытания на полигоне макетного образца новой модификации прицела "Маугли-2", в ходе которых прибор продемонстрировал характеристики, превышающие заданные параметры», — говорится в сообщении.

Изделия «Маугли-2» и «Маугли-2М» позволяют обнаруживать и сопровождать цели, а также вести стрельбу в любое время суток. В концерне отметили, что за последние годы эти прицелы стали легче почти в два раза, а их габариты уменьшились. При этом разработчики увеличили дальность обнаружения целей и добавили возможность совместной работы в составе систем целеуказания.

В сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил партию ПЗРК «Верба» военным. Считается, что этот комплекс в 1,5-2 раза превосходит ПЗРК «Игла-С» по эффективности.