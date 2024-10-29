Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:35, 29 октября 2024Наука и техника

«ЛОМО» модернизирует «Маугли» российских ПЗРК

«ЛОМО» модернизирует тепловизионные прицелы «Маугли» для ПЗРК
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Предприятие «ЛОМО» модернизирует тепловизионные прицелы «Маугли-2», которые используют для стрельбы из российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«АО "ЛОМО" (концерн "Калашников") завершило натурные испытания на полигоне макетного образца новой модификации прицела "Маугли-2", в ходе которых прибор продемонстрировал характеристики, превышающие заданные параметры», — говорится в сообщении.

Изделия «Маугли-2» и «Маугли-2М» позволяют обнаруживать и сопровождать цели, а также вести стрельбу в любое время суток. В концерне отметили, что за последние годы эти прицелы стали легче почти в два раза, а их габариты уменьшились. При этом разработчики увеличили дальность обнаружения целей и добавили возможность совместной работы в составе систем целеуказания.

Материалы по теме:
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил партию ПЗРК «Верба» военным. Считается, что этот комплекс в 1,5-2 раза превосходит ПЗРК «Игла-С» по эффективности.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      «ЛОМО» модернизирует «Маугли» российских ПЗРК

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше