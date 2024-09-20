Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 20 сентября 2024Наука и техника

Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

«Высокоточные комплексы» досрочно поставили партию ПЗРК «Верба» военным

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и комплексов управления артиллерией военным. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ"», — говорится в сообщении.

Также в рамках гособоронзаказа 2024 года холдинг поставил комплексы средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР», которые производит ВНИИ «Сигнал».

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

ПЗРК «Верба» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов. Считается, что этот комплекс в 1,5-2 раза превосходит советский ПЗРК «Игла-С» по эффективности.

В июне в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что выпуск ПЗРК «Верба», которые можно использовать вместе с опорно-пусковыми установками «Джигит» для прикрытия важных объектов, хотят нарастить.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну как так, Илон? Разве так делается?» Кадыров пожаловался, что Маск отключил его пулеметный Cybertruck

      Защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу

      Глава МИД Ирана выразил надежду на встречу с Лавровым

      Марочко сообщил о закреплении российских сил на рубежах у Купянска

      Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

      51-летняя Дита фон Тиз показала фигуру в откровенном нижнем белье

      В России предупредили Запад о третьей мировой войне

      Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

      Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

      Звезда OnlyFans рассказала о самой отвратительной просьбе подписчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше