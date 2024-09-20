Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

«Высокоточные комплексы» досрочно поставили партию ПЗРК «Верба» военным

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и комплексов управления артиллерией военным. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ"», — говорится в сообщении.

Также в рамках гособоронзаказа 2024 года холдинг поставил комплексы средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР», которые производит ВНИИ «Сигнал».

ПЗРК «Верба» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов. Считается, что этот комплекс в 1,5-2 раза превосходит советский ПЗРК «Игла-С» по эффективности.

В июне в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что выпуск ПЗРК «Верба», которые можно использовать вместе с опорно-пусковыми установками «Джигит» для прикрытия важных объектов, хотят нарастить.