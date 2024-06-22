«Ростех»: выпуск ПЗРК «Верба» могут нарастить для прикрытия важных объектов

Выпуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», которые можно использовать вместе с опорно-пусковыми установками «Джигит» для прикрытия важных объектов, хотят нарастить. Об этом в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщили ТАСС.

«По мере создания новых комплексов с более высокими тактико-техническими характеристиками стало ясно, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов. В 2010-х годах именно с этой целью была создана опорно-пусковая установка "Джигит", которая может быть размещена стационарно или на легких автомобилях и осуществлять одиночный, последовательный и залповый пуск ракет ПЗРК. Разумеется, новые задачи для ПЗРК предусматривают увеличение их выпуска», — сообщил представитель холдинга в ходе Международного военно-морского салона.

ПЗРК «Верба» обладает повышенной эффективностью при стрельбе по целям с низким уровнем теплового излучения. Комплекс может поражать цели на расстоянии до 6 километров и высоте до 3,5 километра.

В феврале бывшему министру обороны России Сергею Шойгу продемонстрировали установку «Джигит» с ракетами «Верба» в ходе проверки выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения».

В декабре российский зенитчик рассказал, что для уничтожения беспилотников противника комплекс «Верба» значительно эффективнее, чем «Стрела».