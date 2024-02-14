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16:13, 14 февраля 2024Наука и техника

Шойгу проверил производство ракет

МО: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Министру продемонстрировали противотанковые комплексы «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину зенитного комплекса «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

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      Даниил Иринин
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