Шойгу проверил производство ракет

МО: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Министру продемонстрировали противотанковые комплексы «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину зенитного комплекса «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

В январе в ходе совещания после посещения оборонных предприятий в Екатеринбурге Шойгу сообщил, что в России увеличили производство ракет для систем противовоздушной обороны более чем в два раза.