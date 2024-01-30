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16:14, 30 января 2024Наука и техника

В России удвоили производство ракет для систем ПВО

Шойгу: в России увеличили производство ракет к системам ПВО в два раза

Фото: РИА Новости

В России увеличили производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) в два раза. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании после посещения оборонных предприятий в Екатеринбурге, передает Минобороны в Telegram.

«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — сказал он.

Министр отметил, что военное ведомство и промышленность работают над модернизацией производства, которая позволит увеличить темпы выпуска продукции.

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В ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге Шойгу посетил ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени Калинина, выпускающий элементы систем противовоздушной обороны С-300В и «Бук».

Ранее в январе стало известно, что Липецкий механический завод выполнил государственный контракт 2023 года на поставку самоходных гусеничных шасси заказчику. Предприятие выпускает шасси для комплексов С-300В4 и «Антей-2500».

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      Даниил Иринин
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