Завод «Калашникова» выполнил контракт на поставку гусеничных шасси

«Калашников»: ЛМЗ выполнил госконтракт на поставку самоходных гусеничных шасси

Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») выполнил государственный контракт 2023 года на поставку самоходных гусеничных шасси (СГШ) заказчику. Изделия отгрузили в полном объеме, сообщили в пресс-службе концерна.

«СГШ прошли испытания, подтвердив соответствие всем требованиям. Завод продолжит выполнять государственный контракт по этому изделию и в 2024 году», — сказал исполнительный директор по предприятию «ЛМЗ» Вениамин Сизов, слова которого приводят в сообщении.

Отмечается, что завод производит и отгружает в рамках гособоронзаказа все модификации СГШ, а также ремонтирует шасси и выпускает запчасти к ним.

ЛМЗ выпускает шасси для формирования дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300В4 и «Антей-2500». Ходовая часть шасси унифицирована с танками Т-80. Также на заводе наладили производство контейнеров динамической защиты и решетчатых экранов для бронетехники.

В декабре стало известно, что ЛМЗ начнет ремонтировать боевую технику со второго квартала 2024 года. В перспективе завод может стать опорным предприятием кластера по ремонту ЗРК.