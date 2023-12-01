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09:05, 1 декабря 2023Наука и техника

Липецкий завод концерна «Калашников» начнет ремонтировать ЗРК

«Калашников»: ЛМЗ начнет ремонтировать боевую технику с 2024 года
СюжетГособоронзаказ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») начнет ремонтировать боевую технику со второго квартала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что в перспективе ЛМЗ может стать опорным предприятием кластера по ремонту зенитных ракетных комплексов (ЗРК). «Для этого на заводе должны закончить реконструкцию площадей, изготовить необходимую оснастку и специальные инструменты, получить конструкторскую документацию, обучить персонал и провести его аттестацию», — говорится в сообщении.

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Гендиректор концерна Владимир Лепин отметил, что ремонт ЗРК может стать для завода якорным заказом наряду с выпуском серийной продукции. По его словам, ЛМЗ будет ремонтировать не только собственную технику, но и изделия других предприятий. Лепин подчеркнул, что ЛМЗ располагает необходимыми площадями, компетентным персоналом и инфраструктурой.

ЛМЗ производит гусеничные шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4. Также на заводе наладили производство контейнеров динамической защиты и решетчатых экранов для бронетехники.

В октябре стало известно, что «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10» и его модификаций.

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