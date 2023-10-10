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16:37, 10 октября 2023Наука и техника

«Калашников» досрочно поставил ракеты для «Стрелы-10»

«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам ракет для ЗРК «Стрела-10»

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» и его модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков», — говорится в сообщении.

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Боеприпас предназначен для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет. Отмечается, что многорежимная головка самонаведения 9М333 является ее преимуществом над другими ракетами этого класса.

В сентябре генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что дальность ракеты 9М333 увеличат.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что российские войска применяют в зоне проведения специальной военной операции ракеты 9М333. Головка самонаведения боеприпаса работает в фотоконтрастном, инфракрасном или помеховом режимах и способна отличить истинную цель от ложной тепловой.

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    Даниил Иринин
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