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20:34, 19 сентября 2023Наука и техника

«Калашников» увеличит дальность ракеты для «Стрелы»

«Калашников» увеличит дальность зенитной ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3»

Фото: Минобороны России

Концерн «Калашников» увеличит дальность управляемой ракеты 9М333, которая предназначена для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М3». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин в интервью газете «Калашников», передает ТАСС.

«Модернизируем выпускаемую в настоящее время ракету 9М333 и готовимся к постановке на производство новой ракеты, обладающей большей дальностью и эффективностью», — сказал он.

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Ракета 9М333, как и боеприпас 9М37 «Стрелы-10», выполнена по аэродинамической схеме «утка». 9М333 получила новую головку самонаведения, способную работать в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режиме. Боеприпас может поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения помех, а также дроны и крылатые ракеты на расстоянии до пяти тысяч метров. Новая боевая часть массой пять килограммов повышает вероятность поражения целей.

Ранее в сентябре РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что российские подразделения применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ракеты 9М333. Новый боеприпас может отличить истинную цель от тепловой ловушки.

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали о хороших отзывах о ЗРК «Гибка-С», который хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО.

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    Даниил Иринин
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