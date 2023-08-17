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05:46, 17 августа 2023Наука и техника

Эффективность ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили

«Ростех»: ЗРК БД «Гибка-С» хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) «Гибка-С» разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне специальной военной операции (СВО на Украине. Его эффективность оценили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщает РИА Новости.

Как рассказали в компании, испытания комплекса завершились в 2019 году, сейчас он серийно выпускается по гособоронзаказу. «Отзывы по результатам применения — хорошие», — сообщили в холдинге.

Компания ведет постоянное техническое сопровождение ЗРК, бригады холдинга регулярно выезжают в зону СВО.

Ранее сообщалось, что ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, отмечалось, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.

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    Марина Совина
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