Эффективность ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили

«Ростех»: ЗРК БД «Гибка-С» хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации

Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) «Гибка-С» разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне специальной военной операции (СВО на Украине. Его эффективность оценили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщает РИА Новости.

Как рассказали в компании, испытания комплекса завершились в 2019 году, сейчас он серийно выпускается по гособоронзаказу. «Отзывы по результатам применения — хорошие», — сообщили в холдинге.

Компания ведет постоянное техническое сопровождение ЗРК, бригады холдинга регулярно выезжают в зону СВО.

Ранее сообщалось, что ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, отмечалось, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.