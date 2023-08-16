«Ростех»: ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Об этом «Интерфакс» сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Что касается гиперзвуковых ракет, то они являются штатными боевыми средствами комплекса "Панцирь", наряду с обычными, не гиперзвуковыми ракетами», — заявили в компании.

В холдинге добавили, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.

В июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что результативность доработанных ЗРПК против ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает ста процентов.

В мае в госкорпорации рассказали, что модифицированный ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ», предназначенный для сухопутных и воздушно-десантных войск, находится на завершающем этапе испытаний.