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17:37, 19 мая 2023Наука и техника

«Ростех» рассказал о доработке «Панциря-СМ-СВ»

«Ростех»: комплекс «Панцирь-СМ-СВ» находится на завершающем этапе испытаний

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

Модифицированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ», предназначенный для сухопутных и воздушно-десантных войск, находится на завершающем этапе испытаний, рассказали в «Ростехе» на выставке MILEX 2023, проходящей в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Работы по разработке модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси для сухопутных войск находятся на завершающем этапе испытаний», — сказали в госкорпорации.

В мае в холдинге «Высокоточные комплексы» на выставке MILEX 2023 сообщили, что ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» доработали с учетом специальной военной операции, в частности для борьбы с реактивными системами залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В апреле Минобороны России сообщило, что создало в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — части и соединения противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил.

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Иван Потапов
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