Российский «Панцирь» доработали с учетом СВО

Российский ЗРПК «Панцирь» доработали для борьбы с HIMARS

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» доработали с учетом специальной военной операции (СВО), в частности для борьбы с реактивными системами залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» на выставке Milex 2023, передает ТАСС.

«Все необходимые доработки внедрены», — заявили в компании.

В мае бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что российские зенитно-ракетные комплексы могут уничтожать высокоточные ракеты повышенной дальности Storm Shadow, переданные Украине, на всех этапах полета.

В апреле Минобороны России сообщило, что создало в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях — части и соединения противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС).