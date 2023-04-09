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01:50, 9 апреля 2023Наука и техника

В новых регионах России созданы части противовоздушной обороны ВКС

Минобороны создало части противовоздушной обороны ВКС в новых российских регионах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России создало в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях части и соединения противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщается на сайте ведомства.

О создании новых частей ПВО Минобороны сообщило по случаю Дня войск ПВО, который в этом году отмечается в воскресенье, 9 апреля. Вместе с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО новые части «успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров» в зоне специальной военной операции (СВО).

По данным Минобороны, в ходе СВО на Украине применяются все современные средства противовоздушной обороны: боевые машины «Панцирь-С», система ПВО дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексы «Бук-М3» и С-300В4.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.

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Марина Совина
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