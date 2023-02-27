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03:51, 27 февраля 2023Россия

Стало известно о переподчинении войсковой ПВО Воздушно-космическим силам

ТАСС: войсковую ПВО переподчинили Воздушно-космическим силам России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Войсковую противовоздушную оборону (ПВО) вывели из подчинения Сухопутных войск. Ее переподчинили главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщают источники ТАСС.

«Да, это так. Это уже свершившийся факт», — заявил один из источников.

Уточняется, что до введения изменений соединения и части ПВО присутствовали как в составе Сухопутных войск, так и в составе ВКС. Задачей первых являлось сопровождение, а также прикрытие военных в зонах, где проводятся боевые действия. Войска ПВО ВКС, в свою очередь, занимались прикрытием важных объектов.

Ранее британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс высказал предположение, что роль ВКС России в ходе спецоперации усилится, что может изменить ход СВО. Он предрек изменение подхода российских войск к военно-воздушным силам с целью «подавить» противовоздушную оборону Украины.

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Марина Совина
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