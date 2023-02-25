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19:18, 25 февраля 2023Мир

Британский генерал предрек усиление роли ВКС России в спецоперации

Британский генерал Бэрронс: Россия может изменить ход спецоперации усилением роли ВКС

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс высказал предположение, что роль воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации усилится, что может изменить ход СВО. Его слова приводит Daily Star.

Бэрронс предрек изменение подхода российских войск к военно-воздушным силам с целью «подавить» противовоздушную оборону Украины. По мнению бывшего командующего объединенными силами армии Великобритании, объем участия авиации в спецоперации возрастет.

«Российские самолеты и вертолеты до сих пор не очень заметно участвовали в СВО», — посчитал генерал.

Ранее Бэрронс высказался, что армия Великобритании столкнется со снарядным голодом в первый же день потенциальной войны с Россией.

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Антон Похиляк
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